Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 14:17

В Мордовии женщина нанесла сожителю проникающее ножевое ранение

После совместного с ней распития спиртного в порыве ревности он стал предъявлять претензии
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Когда сожитель, не высказывая угроз, подошел к женщине с ножом, который ранее точил, она, схватив его руку, в которой находилось орудие преступления, направила в сторону его груди. В результате нанесла проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов.

Следственным отделом ОМВД России по Ромодановскому району РМ в отношении 40-летней уроженки Нижегородской области, подозреваемой в совершении преступления, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Женщина была задержана, свою вину в совершенном преступлении она не отрицает. Ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Расследование продолжается.