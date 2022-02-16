В Мордовии женщина нанесла сожителю проникающее ножевое ранение

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Когда сожитель, не высказывая угроз, подошел к женщине с ножом, который ранее точил, она, схватив его руку, в которой находилось орудие преступления, направила в сторону его груди. В результате нанесла проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов.

Следственным отделом ОМВД России по Ромодановскому району РМ в отношении 40-летней уроженки Нижегородской области, подозреваемой в совершении преступления, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Женщина была задержана, свою вину в совершенном преступлении она не отрицает. Ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Расследование продолжается.