В Пензенской области по нацпроекту отремонтируют четыре моста

До 2024 года в нашем регионе планируется привести в порядок 20 мостов. Все работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году приступят к ремонту четырех сооружений:

- моста через железнодорожные пути на автомобильной дороге «Подъезд к Кузнецку восточный»;

- моста через реку Ломовка в селе Пешая Слобода;

- моста на улице Свердлова в Кузнецке;

- моста через реку Мойка на улице Батайской в Пензе.

Все работы на этих сооружениях планируется завершить в 2022-2023 годах.