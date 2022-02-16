В Пензенской области по нацпроекту отремонтируют четыре моста

До 2024 года в нашем регионе планируется привести в порядок 20 мостов. Все работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году приступят к ремонту четырех сооружений:
- моста через железнодорожные пути на автомобильной дороге «Подъезд к Кузнецку восточный»;
- моста через реку Ломовка в селе Пешая Слобода;
- моста на улице Свердлова в Кузнецке;
- моста через реку Мойка на улице Батайской в Пензе.
Все работы на этих сооружениях планируется завершить в 2022-2023 годах.