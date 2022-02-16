В Пензе организованы гидрологические посты

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В целях предупреждения ЧС, связанных с пропуском весенних паводковых вод, сотрудники управления по делам ГОЧС г. Пензы проводят работу по организации водомерных постов наблюдения за уровнем воды в реках.

В городе будет работать четыре простых водомерных поста: на реке Пензе - на мосту по улице Токарной, на реке Суре - на автомобильном мосту на острове Пески и на железнодорожном - в районе 2-ого Индустриального переулка, а также на Старой Суре - в районе гидротехнического сооружения ОАО «Маяк».

Посты организуются путем нанесения делений несмываемой краской непосредственно на опорах мостов.

За каждым постом закреплен сотрудник управления по делам ГОЧС г. Пензы. Отсчеты уровня воды берутся при посещении поста наблюдателем два раза в сутки. Данные амплитуды колебания уровня воды направляются в филиал «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз» через Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Пенза.

Кроме этого, на плотине ТЭЦ-I постоянно работает стационарный гидрологический пост.