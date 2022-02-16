В Мордовии за взятку врач-психиатр выдал справку для получения водительских прав

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

На основании справки ему было выдано медицинское заключение, а позднее - водительское удостоверение. При этом врач-психиатр достоверно знал, что у мужчины имеется психическое заболевание, препятствующее управлению транспортными средствами.

По подозрению в получении взятки следственными органами СК России по РМ в отношении врача-психиатра возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, за выдачу справки в 2021 году подозреваемый получил взятку в размере 25 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, и установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.