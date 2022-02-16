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Общество16 февраля 2022 9:45

Валерий Лидин почтил память воинов-афганцев

Накануне в Пензе прошли мероприятия, посвященные 33-й годовщине завершения вывода советских войск из Афганистана
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В рамках торжеств председатель Законодательного Собрания Пензенской области возложил цветы к монументу «Разорванная звезда».

- С момента окончания войны в Афганистане прошло 22 года, но боль матерей, отцов, братьев и сестер не утихает. Вечная память нашим героям, которые с честью выполнили свой воинский долг и защитили интересы нашего государства за рубежом, - отметил спикер регионального парламента.

Торжественные мероприятия также прошли и у мемориала Афганские ворота.