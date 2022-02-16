Валерий Лидин почтил память воинов-афганцев

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В рамках торжеств председатель Законодательного Собрания Пензенской области возложил цветы к монументу «Разорванная звезда».

- С момента окончания войны в Афганистане прошло 22 года, но боль матерей, отцов, братьев и сестер не утихает. Вечная память нашим героям, которые с честью выполнили свой воинский долг и защитили интересы нашего государства за рубежом, - отметил спикер регионального парламента.

Торжественные мероприятия также прошли и у мемориала Афганские ворота.