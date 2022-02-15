Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 13:38

В Мордовии почтили память погибшего в Дагестане капитана полиции Юрия Святкина

15 февраля 2016 года на блокпосту в населенном пункте Джемикент офицер получил смертельное ранение
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Благодаря бдительности полицейского, удалось не допустить проникновение террориста-смертника на территорию пункта временной дислокации и избежать большего количества человеческих жертв.

Сегодня руководство МВД по Республике Мордовия и по го Саранск, сослуживцы почтили память героя и возложили цветы на могилу Юрия Святкина.

В мероприятии, приуроченном к трагической дате, в Республике Дагестан приняли участие руководство и личный состав сводного отряда полиции Мордовии, находящегося в служебной командировке в Северокавказском регионе.

В 2018 году одна из улиц Саранска названа в честь героя.