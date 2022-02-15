Пензенские студенты проведут флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра на площади перед пензенским Домом молодежи состоится флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, на прошлой неделе оказавшейся в центре очередного допинг-скандала. Участие в акции, организованной по инициативе Народного фронта, примут студенты пензенских колледжей. Начало в 13:00.

Кроме того, в самом Доме молодежи будет работать выставка, посвященная Олимпийским играм в Сочи. Там все желающие смогут оставить пожелания спортсменам, которые сталкивались или в данный момент находятся под несправедливым давлением.