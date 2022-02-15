Пензенские гимнасты завоевали «серебро» чемпионата и первенства ПФО

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В Пензе в ДС «Буртасы» проходят чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике. Участие в них принимают 42 мужчины и 53 женщины по программе МС, 21 юноша и 36 девушек, выступающих по программе 1 разряда.

Победителями в командном первенстве у мужчин стали гимнасты из Республики Татарстан, сборная команда Пензенской области завоевала серебряные медали, на третьем месте – спортсмены из Республики Мордовия.

В составе пензенской команды выступили Ильдар Юскаев, Наиль Гульмаяров, Владислав Лукьянов, Сергей Гоглов, Олег Ступкин и Валентин Бесхмельницын. Среди юношеских команд места распределились также: первое место заняли спортсмены из Республики Татарстан, второе – гимнасты Пензенской области. Тройку лидеров замкнула команда Республики Мордовия.

В составе нашей сборной выступили Арсений Воронков, Матвей Лебедев, Ярослав Васильков и Егор Пономарев. Кроме этого, Ильдар Юскаев и Егор Пономарев завоевали серебряные медали в личном многоборье. Соревнования продолжатся в отдельных дисциплинах.