В Пензе поставлена точка в истории гибели двух мужчин в попавшем в промоину автомобиле

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По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, суд апелляционной инстанции счел приговор Октябрьского районного суда г. Пензы от 20.07.2021 справедливым и оставил его без изменения.

Начальник службы эксплуатации теплосетей АО «Т плюс Теплосеть Пенза» признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Он приговорен к 3 годам колонии-поселения, с запретом работать на опасных производственных объектах на 2 года 6 месяцев.

Осужденный не исполнил надлежащего техобслуживания участка трубопровода от ТК-1703б до ТК-1704, не организовал проведение гидравлических испытаний тепломагистрали, включающей этот участок, при этом подписал акт от 19.07.2019 с заведомо ложными сведениями об их проведении.

В результате сквозной коррозии трубопровода около дома № 35 «а» по улице Аустрина г. Пензы 19.11.2019 образовалось повреждение тепломагистрали с утечкой горячей воды, повлекшее полное размытие грунта и обвал асфальтового покрытия.

Коммунальная авария повлекла опрокидывание в образовавшуюся яму автомобиля и гибель водителя и пассажира.