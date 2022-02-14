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Экономика14 февраля 2022 8:16

Олег Кочетков принял участие в собрании членов российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции

Встреча состоялась на базе ОАО «ВНИИинструмент»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» рассказал присутствующим о работе предприятия в прошлом году. Главным достижением, бесспорно, можно считать создание в регионе станкостроительного кластера, в который вошли 13 предприятий Пензенской области.

Также в 2021 году «СтанкоМашСтрой» приступил к производству вертикальных обрабатывающих центров VTM9 и даже успел отправить одну единицу оборудования в Турцию, где сейчас ведется строительство первой в стране АЭС.

В 2022 году «СтанкоМашСтрой» планирует запустить собственное литейное производство. Предприятие уже приобрело площадки для будущих цехов в Сердобске.

- После запуска производства наша компания будет защищена от рисков, связанных с перебоями в поставках литейных заготовках, и от роста цен.

Присутствовавший на собрании Ассоциации заместитель директора Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Юрий Кузнецов лично поблагодарил Олега Кочеткова за весомый вклад в развитие отрасли и высокие показатели в работе.