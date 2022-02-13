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Происшествия13 февраля 2022 9:25

В Саранске к двум годам лишения свободы условно приговорен велосипедист, сбивший пешехода

83-летнему мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть
Виктор ВИКТОРОВ
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Утренняя велопрогулка 19 июля прошлого года завершилась трагедией.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, обвиняемый, управляя велосипедом, двигался по проезжей части дороги улицы Кузнецкой. При этом не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на одного из пешеходов. В результате 83-летнему мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд взыскал с него в пользу дочери погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей и расходы, связанные с погребением в размере 40 315 рублей.