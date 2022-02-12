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Звезды12 февраля 2022 15:09

Пациентам пензенского онкологического диспансера для детей показали «Сказку за окном»

Акция состоялась накануне
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Студенты-волонтеры отделения культуры и социально-культурной деятельности Пензенского колледжа искусств организовали праздник для юных пациентов. Под окнами лечебного учреждения они пели песни и танцевали.

- Спасибо ребятам за этот праздник. Наши пациенты получили заряд позитива для борьбы со своим недугом, - отметила заведующая отделением детской гематологии областного онкологического диспансера Наталья Данилюк.

Акция была приурочена к Международному дню детей, больных раком, отмечаемого 15 февраля.