Пациентам пензенского онкологического диспансера для детей показали «Сказку за окном»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Студенты-волонтеры отделения культуры и социально-культурной деятельности Пензенского колледжа искусств организовали праздник для юных пациентов. Под окнами лечебного учреждения они пели песни и танцевали.

- Спасибо ребятам за этот праздник. Наши пациенты получили заряд позитива для борьбы со своим недугом, - отметила заведующая отделением детской гематологии областного онкологического диспансера Наталья Данилюк.

Акция была приурочена к Международному дню детей, больных раком, отмечаемого 15 февраля.