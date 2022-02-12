Мэр Пензы провел встречу с инициативными горожанами

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Жители некоторых домов выразили желание отказаться от услуг своих «управляек». Жителям города объяснили, как они могут выбрать новую УК или создать ТСЖ.

Также речь зашла и о будущей муниципальной компании, которая создается на базе МУП «Жилье-16». Она будет обслуживать ветхий жилой фонд, дома с небольшим числом жильцов, а также те строения, управляющие компании которых лишись лицензии. Контроль за деятельностью будущей муниципальной управляющей компании будет обеспечивать городская мэрия.

Открытие компании намечено на апрель.