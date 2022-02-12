Порядок в жилых кварталах Пензы начали наводить с кабинета чиновника

Свое решение Олег Мельниченко озвучил на совещании, состоявшемся в субботу, 12 февраля.

За ненадлежащую работу с управляющими компаниями по наведению порядка на внутридворовых территориях города Пензы от занимаемой должности освобождена первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Татьяна Николаева.

«К сожалению, с задачей она не справилась и сегодня написала заявление об отставке», - пояснил глава субъекта РФ.

«Обращаю внимание всех, что надо выполнять свои должностные обязанности, как положено. Те, кто не будет вписываться в требования, которые я предъявляю должностным лицам и государственным служащим Пензенской области, будут уходить в отставку», - резюмировал губернатор.