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Общество12 февраля 2022 6:39

Порядок в жилых кварталах Пензы начали наводить с кабинета чиновника

Губернатор Пензенской области отправил в отставку первого заместителя регионального министра ЖКХ И ГЗН
Виктор ВИКТОРОВ
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Свое решение Олег Мельниченко озвучил на совещании, состоявшемся в субботу, 12 февраля.

За ненадлежащую работу с управляющими компаниями по наведению порядка на внутридворовых территориях города Пензы от занимаемой должности освобождена первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Татьяна Николаева.

«К сожалению, с задачей она не справилась и сегодня написала заявление об отставке», - пояснил глава субъекта РФ.

«Обращаю внимание всех, что надо выполнять свои должностные обязанности, как положено. Те, кто не будет вписываться в требования, которые я предъявляю должностным лицам и государственным служащим Пензенской области, будут уходить в отставку», - резюмировал губернатор.