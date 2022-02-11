20 мая объявлено Днем трудовой доблести города Пензы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Именно в этот день в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении данного почетного звания 12 городам – в том числе, и Пензе. В этот день в городе будут проводить патриотические акции, уроки доблести в школах, церемонии возложения цветов.

Председатель Законодательного Собрания области Валерий Лилин выразил благодарность губернатору Олегу Мельниченко за содействие и помощь в создании и установке стелы «Пенза – город трудовой доблести».

- Это дань уважения вкладу наших земляков в победу в Великой Отечественной войне, - констатировал Валерий Лидин.