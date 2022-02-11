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Звезды11 февраля 2022 7:11

В Пензе откроется выставка Никиты Романова

Художник работает в направлении «стрит-арт»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Завтра в Доме Бадигина начнет работу персональная выставка Никиты Романова. Никита живет в нашем городе с пяти лет. Закончил художественную школу №2 и ПГУАС. В 18 лет увлекся стрит-артом и остается верен этому направлению уже 14 лет.

В последние годы Романов активно участвует в российских и зарубежных выставках и аукционах.

- Занятие стрит-артом в полной мере дает мне прочувствовать жизнь в разных ее красках, чего я не смог бы ощутить, рисуя лишь в мастерской или дома, - отмечает сам художник.

Открытие выставки – в 14:00.