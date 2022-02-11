В Саранске после хищения 5 бутылок виски и рома молодой человек выпил их содержимое

В торговом зале первого магазина, подозреваемый похитил с прилавка три бутылки виски, которые спрятал под куртку. Спустя полчаса, уже в другом супермаркете он совершил кражу двух бутылок рома. Общая сумма ущерба составила 5955 рублей.

Отделением дознания ОП№4 УМВД России по Саранск в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

По словам подозреваемого, после совершения краж он выпил похищенные спиртные напитки. Свою вину задержанный признал полностью.

Как выяснилось, в 2021 году он освободился из колонии, где отбыл наказание за нанесение вреда здоровью средней тяжести.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.