Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 февраля 2022 14:37

В Пензе уменьшилось число вызовов врача к детскому населению

Внеплановые школьные каникулы, введенные в регионе, помогли снизить нагрузку на педиатрическое звено
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Подробнее об этом сегодня в ходе брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

- 31 января у нас в Пензе было почти 3000 вызовов врача к детям в день. В понедельник эта цифра составила полторы тысячи. Снизилась нагрузка и на детский колл-центр. Аналогичное снижение наблюдается и по области.

По словам Марины Александровны, за прошедшую неделю дополнительные инфекционные койки в детских стационарах разворачивать не пришлось, а принятые меры позволили восстановиться медицинскому персоналу детской системы здравоохранения.

- Учитывая погодные условия, просим родителей не отпускать детей с признаками заболевания, в школу или секции, а также самим не забывать о прививках.