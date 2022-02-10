В Пензе уменьшилось число вызовов врача к детскому населению

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Подробнее об этом сегодня в ходе брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

- 31 января у нас в Пензе было почти 3000 вызовов врача к детям в день. В понедельник эта цифра составила полторы тысячи. Снизилась нагрузка и на детский колл-центр. Аналогичное снижение наблюдается и по области.

По словам Марины Александровны, за прошедшую неделю дополнительные инфекционные койки в детских стационарах разворачивать не пришлось, а принятые меры позволили восстановиться медицинскому персоналу детской системы здравоохранения.

- Учитывая погодные условия, просим родителей не отпускать детей с признаками заболевания, в школу или секции, а также самим не забывать о прививках.