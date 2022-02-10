В Пензе снова пройдет ярмарка самозанятых

С 1 по 6 марта в одном из пензенских ТЦ снова будет организована ярмарка самозанятых. Ее участники могут представить свою продукцию и найти новых клиентов. Но не стоит забывать, что количество мест ограничено.

Чтобы принять участие в ярмарке, нужно быть действующим самозанятым, зарегистрированным в нашем регионе. Оформите заявку, в которой укажите ваши ФИО, описание продукции или услуги, контактную информацию и до 18 февраля пришлите ее по адресу a.shaposhnikova@mbpenza.ru.

Интересующие вас вопросы можно задать по номеру «Горячей линии» - 8-800-250-26-58.