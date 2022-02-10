Болеем за наших: 11 февраля пензенские спортсмены выступят на Олимпиаде сразу в нескольких дисциплинах

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Завтра в 7:10 начнется второй матч сборной Олимпийского комитета России по хоккею. Напоминаем вам, что в состав команду входят пензенцы Сергей Андронов и Антон Слепышев. Бороться на льду наши будут против сборной Дании.

В 10:00 стартует лыжная гонка (15 километров классическим стилем с раздельным стартом). В числе спортсменов – студент ПГУ Александр Большунов.

На 15:04 запланировано начало мужской эстафеты по шорт-треку на дистанции 5000 метров. В ней примет участие Денис Айрапетян.