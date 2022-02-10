Следующая акция «Это вам не мусор» в Пензе пройдет на Западной поляне

Акция состоится 26 февраля на парковке у Дома офицеров. С 11 до 13 часов все желающие смогут принести и сдать на переработку следующие виды мусора:
- пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 и 6;
- алюминий и жесть;
- стекло;
- макулатуру.
Подробнее о том, как подготовить все это к сдаче, вы можете узнать из памятки, расположенной ниже.
Памятка предоставлена организаторами акции
Также в этот раз жители города смогут сдать просроченные таблетки: препараты будут утилизированы по всем правилам.
Традиционно во время акции пройдет сбор вещей и игрушек для «Доброго шкафа».
КСТАТИ
Организаторы акции объявляют о сборе волонтеров. Хочешь помочь - обращайся в группу в социальной сети «ВКонтакте».