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Общество10 февраля 2022 10:11

Олег Мельниченко: «Школьники не должны предъявлять справки после выхода с каникул»

Губернатор Пензенской области попросил директоров учебных учреждений не заниматься самодеятельностью
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня во время совещания в правительстве руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин озвучил информацию, что в ряде школ у учеников намерены требовать справки о состоянии здоровья после выхода с каникул 14 февраля.

Олег Мельниченко потребовал исключить из практики подобные случаи:

- Пусть директора учреждений не занимаются самодеятельностью. В школах есть входные фильтры, которые позволяют отсеивать заболевших. Остальные пусть приходят и спокойно учатся.