Олег Мельниченко: «Школьники не должны предъявлять справки после выхода с каникул»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня во время совещания в правительстве руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин озвучил информацию, что в ряде школ у учеников намерены требовать справки о состоянии здоровья после выхода с каникул 14 февраля.

Олег Мельниченко потребовал исключить из практики подобные случаи:

- Пусть директора учреждений не занимаются самодеятельностью. В школах есть входные фильтры, которые позволяют отсеивать заболевших. Остальные пусть приходят и спокойно учатся.