В Мордовии лишенный права управления водитель «Лады - 212140» совершил ДТП на перекрестке

Фото: Пресс-служба МВД РМ

9 февраля на автодороге «Кемля – Кендя – Саитовка», на перекрестке неравнозначных дорог, мужчина не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Лада - 219110».

В результате ДТП водитель «Лады - 212140» с различными травмами был доставлен в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ», где ему оказали медицинскую помощь.

Составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, лишенным права управления транспортным средством).

Водители трезвы.