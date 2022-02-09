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Общество9 февраля 2022 13:51

Денис Айрапетян и Александр Большунов получат президентские гранты за успехи в спорте

Всего наград были удостоены 16 пензенских студентов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Как сообщили в пресс-службе ПГУ, 11 студентов из числа награжденных уже учатся в магистратуре.

За успехи в науке и участие в олимпиадах гранты получат Валерий Козлов, Егор Хрупкин, Кристина Качурина и Ангелина Журина с факультета информационных технологий и электроники, а также студенты факультета вычислительной техники Ярослав Щеголихин, Дарья Нешко и Георгий Садовников.

За заслуги в спорте награды удостоены учащиеся Института физической культуры и спорта ПГУ Денис Айрапетян, Роман Ларин, Александра Вдовина, Александр Большунов, Екатерина Кипяткова, Александр Ившин, Данил Мокиенко, Никита Родионов и Анна Кожинова.