Полиция Саранска ищет мошенника, обманывающего пожилых

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Саранске объявился мужчина, который под видом сотрудника УК проникает в чужие квартиры. Одной из его жертв стала 80-летняя пенсионерка, у которой он украл 13 тысяч рублей.

Как рассказал женщина, неизвестный пришел якобы для того, чтобы проверить вентиляцию. Заметив, что в квартире пенсионерки нет огнетушителя, визитер заявил, что это противоречит закону, и предложил приобрести его с приятной скидкой в их компании.

Мужчина попытался оформить заявку на покупку через свой телефон, но у него не вышло, тогда он попробовал сделать это через смартфон пенсионерки. Женщина продиктовала свои личные данные и заплатила около пяти тысяч рублей. Незнакомец ушел, пообещав, что огнетушитель привезут через пять дней.

Вечером пожилая женщина рассказала о госте своей дочери. Та сразу заподозрила неладное и решила проверить банковский счет матери: и действительно, после визита мужчины с него пропали еще восемь тысяч рублей.

Горожанка позвонила в управляющую компанию, сотрудники которой подтвердили: они никого не посылали для проверки вентиляции. Пострадавшая обратилась в полицию. Благодаря ей удалось составить фоторобот преступника.

Разыскиваемому на вид около 24, рост примерно 170 сантиметров, худощавый. Был одет в темную куртку, при себе имел рюкзак.

По факту возбуждены уголовные дела.