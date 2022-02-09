ВТБ увеличил продажи ипотеки в Пензенской области более чем на 80%

В январе этого года заемщики ВТБ в Пензенской области оформили 120 жилищных кредитов на 286 млн рублей, что на 87% выше результата за аналогичный период 2021 года. Всего в России за первый месяц года банк выдал 18,6 тыс. кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

Среди действующих программ одной из самых востребованных в январе стала ипотека с господдержкой, по которой ВТБ провел в Пензенской области более 50 сделок на сумму 124 млн рублей. Фактически в рамках нее выдается каждый второй жилищный кредит. В рамках «семейной ипотеки» банк выдал в регионе 30 кредитов на 80 млн рублей, что составляет 25% по доле выдач.

Средний размер ипотечного кредита в Пензенской области в январе 2022 года достиг 2,4 млн рублей.

«Начало нынешнего года получилось для ипотечного рынка «ударным», что во многом обусловлено закрытием ранее одобренных заявок и ожиданием возможного роста ставок по кредитам. При этом даже в условиях удорожания жилищных займов, покупка недвижимости по-прежнему остается привлекательной для населения за счет льготных госпрограмм и индексации материнского капитала, который можно направлять, в том числе, на первоначальный взнос по ипотеке», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей.