К 250-летию Михаила Сперанского в Пензе готовят выставку

Накануне в Пензе состоялось заседание методической комиссии департамента по делам архивов региона. Ведущий архивист отдела использования и публикации областного архива Николай Ермаков рассказал подробнее о готовящейся к 250-летию Михаила Сперанского выставке.

- На ней будут представлены документы, среди которых есть особо ценные: например, дворянское дело Сперанского, - отметил он.

СПРАВКА «КП»

Михаил Михайлович Сперанский – великий российский государственный деятель, законовед, пензенский гражданский губернатор (1816–1819), сибирский генерал-губернатор (1819–1821), почетный член Петербургской академии наук (1819), действительный тайный советник (1827).