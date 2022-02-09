Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 8:46

В Пензе при падении трактора с эстакады погиб пассажир

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Все произошло вечером 5 февраля на улице Лермонтова в Пензе. При движении трактора задним ходом по эстакаде он упал с высоты не менее трех метров.

В результате падения находившемуся в кабине пассажиру - сотруднику частного охранного предприятия - мужчине 1970 года рождения, были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, трактором управлял мужчина 1963 года рождения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.