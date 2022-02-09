В Пензе при падении трактора с эстакады погиб пассажир

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Все произошло вечером 5 февраля на улице Лермонтова в Пензе. При движении трактора задним ходом по эстакаде он упал с высоты не менее трех метров.

В результате падения находившемуся в кабине пассажиру - сотруднику частного охранного предприятия - мужчине 1970 года рождения, были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, трактором управлял мужчина 1963 года рождения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.