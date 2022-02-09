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Звезды9 февраля 2022 8:45

Пензенский ансамбль «Вензеля» удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества»

Соответствующий приказ был подписан Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

С почетной наградой руководителя коллектива Ларису Алексееву поздравил министр культуры и туризма области Сергей Бычков.

- Спасибо вам за вклад в развитие народного творчества, - отметил он.

СПРАВКА «КП»

Хореографический ансамбль «Вензеля» был создан в 1934 году. Сегодня в его состав входят несколько десятков юношей и девушек от 17 до 30 лет. Коллектив исполняет традиционные танцы Пензенской, Тамбовской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Астраханской и других областей России.