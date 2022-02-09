В Мордовии за незаконный оборот ядовитых веществ перед судом предстанут двое мужчин

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

5-литровые пластиковые емкости с синей стеклоомывающей жидкостью за 100 рублей стали элементом декора обочин трассы М5 «Урал».

Но - пришла пора, и обвиняемые в незаконном обороте ядовитых веществ предстанут перед судом.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей республики.

С 2019 года обвиняемые незаконно сбыли ядовитые вещества (метиловый спирт) под видом стеклоомывающей незамерзающей жидкости в количестве более 57 тысяч бутылок на сумму около 3 миллионов рублей.

Противоправная деятельность фигурантов была выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Следователями СК и полицейскими изъято 7 тысяч литров ядовитого метилового спирта и более 6 тысяч бутылок по 5 литров готовой стеклоомывающей жидкости, а также пустые пластиковые емкости, этикетки и другое.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированного деяния обвиняемые признали полностью.

Уголовное дело направлено в суд.