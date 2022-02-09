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Происшествия9 февраля 2022 6:46

В Кузнецке следователи выясняют обстоятельства падения наледи на 10-летнего мальчика

Определяются лица, причастные к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сообщение о падении фрагмента наледи с козырька пристроя к дому по улице Свердлова в Кузнецке на мальчика 2011 года рождения поступило в Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пензенской области вечером 7 февраля.

Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни не имеется.

Следственным отделом выясняются обстоятельства происшествия, определяются лица, причастные к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.