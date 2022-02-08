В Саранске осужден бывший полицейский, заступившийся за свою жену

В сентябре 2021 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, за оскорбление своей жены осужденный причинил мужчине телесные повреждения.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры РМ, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, мужчина уволен из органов внутренних дел.

Пролетарский районный суд Саранска признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.