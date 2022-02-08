В Мордовии предъявлено обвинение покушавшемуся на убийство более 20 лет назад

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Следственными органами СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.

В результате проводимой работы по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции установили причастность обвиняемого к совершению данного преступления.

В ходе допроса он дал признательные показания, которые подтвердились иными материалами уголовного дела. Стоит отметить, что мужчина уже отбывает наказание за совершение преступлений против личности.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, в марте 2001 года, находясь на улице в Саранске, обвиняемый несколько раз выстрелил из пистолета в 32-летнего мужчину. Благодаря своевременно оказанной медпомощи пострадавший остался жив. Материалами уголовного дела установлено, что обвиняемый и потерпевший являлись участниками разных преступных группировок, действовавших в то время в Мордовии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.