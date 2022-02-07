50 километров федеральных трасс в Пензенской области привели в порядок в 2021 году

На десятикилометровом участке автодороги Р-158 были укреплены обочины и откосы, уложен асфальт, отремонтированы системы водоотвода, установлены новые дорожные знаки и др.

На двух участках трассы М-5 общений протяженностью 14 километров были выровнены верхние слои асфальта и установлены металлические барьерные ограждения.

Защитные слои устроили на двух участках трассы М-5 в Бессоновском и Городищенском районах Пензенской области. Слоями износа защитили также автодорогу Р-158, проходящую по территории Пензенского и Малосердобинского районов.