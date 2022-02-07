В Пензенской области требования гостя продолжить банкет и оскорбления хозяин дома остановил ударами ножа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, у себя дома в Никольске с приятелем обвиняемый вечером 20 января 2022 года распивал спиртное. Через некоторое время он решил лечь спать, а гость настаивал на продолжении банкета.

Услышав отказ, начал оскорблять хозяина дома. Удар ему рукой по лицу, не прекратил конфликт. Стащив гостя с дивана на пол,мужчина нанес ему несколько ударов ножом. Осознав, что потерпевший скончался, мужчина отправился в отдел полиции.

Житель Никольска 1992 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж и уклонение от административного надзора.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.