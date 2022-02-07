В Мордовии дело коммерсанта-мошенника направили в суд

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, разница привела к хищению более 730 тысяч рублей.

Противоправная деятельность директора коммерческой организации была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего директора ООО «Эко Мебель». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.