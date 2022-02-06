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Общество6 февраля 2022 12:31

Олег Мельниченко поздравил Большунова с «золотом»

Хотя Пенза и не является для спортсмена малой родиной, к нашему региону Александр все равно имеет отношение: юноша учится в институте физической культуры и спорта ПГУ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Большунов взял первое золото Олимпиады в Пекине – став лучшим в скиатлоне, несмотря на падение на старте.

«Это воля к победе, умение предельно сконцентрироваться в нужный момент, настоящий боевой характер. Поздравляю его с победой и желаю покорения новых спортивных вершин! Поздравляю также его преподавателей, тренеров, сокурсников и всех болельщиков, которым его выступление доставило огромную радость. Пусть это первое золото в копилке национальной сборной положит начало череде наград высшей пробы!», - отметил на своих страницах в социальных сетях губернатор Олег Мельниченко.