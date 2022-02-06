Олег Мельниченко поздравил Большунова с «золотом»

Большунов взял первое золото Олимпиады в Пекине – став лучшим в скиатлоне, несмотря на падение на старте.

«Это воля к победе, умение предельно сконцентрироваться в нужный момент, настоящий боевой характер. Поздравляю его с победой и желаю покорения новых спортивных вершин! Поздравляю также его преподавателей, тренеров, сокурсников и всех болельщиков, которым его выступление доставило огромную радость. Пусть это первое золото в копилке национальной сборной положит начало череде наград высшей пробы!», - отметил на своих страницах в социальных сетях губернатор Олег Мельниченко.