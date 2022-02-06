За удар сожительницы ножом пензенец два года проведет в колонии

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Конфликт произошел после совместного распития спиртного. Испугавшись за ее здоровье, мужчина попытался остановить кровь. Они помирилась и своевременно не обратились за медицинской помощью. Спустя трое суток потерпевшую забрала бригада скорой помощи.

Приговором Октябрьского районного суда г. Пензы 50-летний житель г. Пензы признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначено наказание -2 года лишения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, защитник осужденного обжаловал приговор суда первой инстанции.

С учетом обстоятельств преступления, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского облсуда сочла приговор законным, а наказание – справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.