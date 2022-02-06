В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Глава Мордовии 4 февраля в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Артём Здунов подчеркнул: ситуация с заболеваемостью в регионе обострилась.

Ежедневно выявляется более 400 случаев заражения. Выросла госпитализация - на лечении находятся более 800 человек. Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, стремительный подъем заболеваемости идёт уже в течение трёх недель.

«По сравнению с прошлой неделей она увеличилась в 2,5 раза.

При этом, как подтвердил министр здравоохранения республики Олег Маркин, люди возрастной категории 60 лет и старше, привитые от коронавируса, эффективно лечатся амбулаторно. А вот те, кто не прошёл вакцинацию, лежат в стационарах, и дело доходит до реанимации и летальных случаев.

За неделю количество вызовов врачей выросло в два раза. Нагрузка на первичное звено увеличилась в разы. Ситуация крайне напряжённая, осложняется она ещё и тем, что начался рост заболеваемости среди медработников. При этом пик волны ещё не пройден. По оценке специалистов, следующая неделя будет для республики очень сложной.

В этой связи, как отмечает пресс-служба Главы Мордовии, оперштаб поддержал предложение рабочей группы о переносе дополнительных каникул для первоклассников с 21 февраля на 7 февраля. Каникулы продлятся неделю - до 13 февраля включительно.