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Общество5 февраля 2022 13:08

В марте в Саранске запретят движение по мосту на улице Ботевградской

Сооружение будет отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Как сообщили в городской администрации, мост был построен в 1981 году, и за 40 лет использования сооружение ни разу капитально не ремонтировалось.

- Весь комплекс работ планируется завершить в этом году, - отметил и.о. директора КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Денис Сыромясов.

В связи с работами движение по мосту будет запрещено с 1 марта до 20 декабря. Из-за этого также изменится схема движения автобусов № 3 и 27: вместо моста они поедут по улице Ботевградской, затем по Советской, Большевистской, Красноармейской, Саранской с выходом на Старопосадскую и далее по действующим маршрутам.