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Недвижимость5 февраля 2022 11:44

В Пензе управляющим компаниям дали сутки на уборку снега во дворах

Руководители структур ЖКХ города и области вместе с замглавы администрации Пензы Павлом Якуниным 5 февраля провели проверку качества зимней уборки дворовых территорий города
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В маршрут объезда вошли дома, которые обслуживают УК «Партнер», АО «Арбековское», ООО «Пик-сервис», ООО «Уютный дом», ООО «ЖЭК №1», ООО «ЖЭК Центральная».

Руководителей обслуживающих организаций нацелили на более качественную уборку дворовых территорий, а также оперативную ликвидацию сосулек с крыш домов.

Все замечания, выявленные в ходе объезда, взяты на контроль.

В случае неисполнения требований будут составлены протоколы. Руководителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.