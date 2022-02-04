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Общество4 февраля 2022 13:31

Волонтеры штаба «Мы Вместе» почистили снег во дворах домов ветеранов в Пензе

В акции также приняли участие сотрудники лицея архитектуры и дизайна
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Мероприятие было посвящено 80-летию движения тысячников в годы Великой Отечественной войны.

12 февраля 1942 года фрезеровщик «Уралвагонзавода» Дмитрий Босый выполнил дневную норму на 1480%, применив изобретенное им приспособление. После этого в промышленности по всей стране произошел взрыв производительности: многие пытались повторить данный рекорд и даже побить его.

В память об этом событии вчера активисты штаба «Мы вместе» навестили ветеранов, проживающих в частных домах, и убрали снежные завалы в их дворах.