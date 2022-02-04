В четырех районах Пензенской области обустроят приюты для бездомных животных

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

Подробнее о реализации инициативы сегодня рассказал глава регионального минсельхоза Роман Калентьев.

- Ежегодно в нашей области на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных выделяют свыше четырех миллионов рублей, - отметил он. – Но этого недостаточно, поэтому по поручению губернатора мы обустроим еще четыре приют в регионе: в Каменском, Сердобском, Пензенском и Нижнеломовском районах.

Сейчас в области уже работают два приюта: в Пензе и Кузнецком районе. С помощью шести работа будет продвигаться быстрее.

- Активисты, которые обеспокоены гуманным отношением к бездомным животным и являются профессионалами в этой сфере, уже изъявили желание принимать участие в этой работе, - дополнил министр.

Открыть новые приюты планируется летом.