Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 11:38

В четырех районах Пензенской области обустроят приюты для бездомных животных

На эти цели будет направлено 20 миллионов рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

Подробнее о реализации инициативы сегодня рассказал глава регионального минсельхоза Роман Калентьев.

- Ежегодно в нашей области на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных выделяют свыше четырех миллионов рублей, - отметил он. – Но этого недостаточно, поэтому по поручению губернатора мы обустроим еще четыре приют в регионе: в Каменском, Сердобском, Пензенском и Нижнеломовском районах.

Сейчас в области уже работают два приюта: в Пензе и Кузнецком районе. С помощью шести работа будет продвигаться быстрее.

- Активисты, которые обеспокоены гуманным отношением к бездомным животным и являются профессионалами в этой сфере, уже изъявили желание принимать участие в этой работе, - дополнил министр.

Открыть новые приюты планируется летом.