Олег Мельниченко: «Пенза в безобразном состоянии»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы региона, несмотря на довольно зачастившие в последнее время снегопады, ответственные лица, по всей видимости, до сих пор не разобрались с тем, как убирать завалы, и им необходима помощь. В связи с этим губернатор поручил подготовить распоряжение о проведении мероприятия «Чистый город».

Документ закрепит всех членов областного правительства и городской и районных администраций за определенными территориями, которые они – с подключением «управляек» и уличных комитетов – должны будут привести в порядок.

- В понедельник посмотрим, кто как работает и справляется – на примере каждой конкретной территории, - подчеркнул Олег Мельниченко. – По результатам сделаем организационно-штатные выводы.

Курировать акцию поручено первому заместителю председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву.