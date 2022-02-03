В Пензенской области продолжается вакцинация несовершеннолетних от коронавируса

В регионе работают 36 прививочных пунктов, восемь из которых – в Пензе.

Сделать прививку в нашем городе можно в следующих детских поликлиниках:

- № 1 (по вторникам и четвергам с 11 до 16 часов, в среду с 11 до 18 часов);

- № 2 (со вторника по четверг с 9 до 16 часов);

- № 3 (по вторникам и четвергам с 11 до 16 часов);

- № 4 (по вторникам и четвергам с 11 до 16 часов, в среду с 11 до 18 часов);

- отделение поликлиники № 4 на ултце Светлой (по вторникам и четвергам с 9 до 16 часов);

- № 6 (со вторника по четверг с 11 до 18 часов);

- № 7 (по вторникам и четвергам с 9 до 16 часов);

- № 8 (по вторникам и четвергам с 11 до 16 часов, в среду с 11 до 18 часов).

Предварительно на вакцинацию нужно будет записаться по телефону 990-130 или 122 (добавочная цифра «2»).

Напоминаем вам, что несовершеннолетний обязан также предоставить два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 15 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно.