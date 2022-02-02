В Пензе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с вековым юбилеем

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Николаю Денисову.

Николай Алексеевич родился в Сердобском районе. После окончания четырех классов работал в колхозе. В 1941 году был призван в армию, воевал на первом Украинском фронте. За подвиги был награжден медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени.

Николаю Денисову вручили поздравительные письма от Президента Владимира Путина и губернатора Олега Мельниченко, после чего во дворе дома ветерана состоялся концерт.