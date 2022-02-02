В отдельных ИФНС России Пензенской области прием будет осуществляться по записи

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, начиная со 02.02.2022 до особого распоряжения приём и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию» в следующих инспекциях области:

- ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы (г. Пенза, ул. Стасова, 14);

- ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы (г. Пенза, ул. Куйбышева, 13);

- ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы (г. Пенза, ул. Карла Маркса, 3);

- ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы (г. Пенза, ул. Московская, 81).

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в налоговый орган на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться через боксы для приема входящей корреспонденции. При этом на документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) рекомендуется указывать номера контактных телефонов для дистанционного решения возможных вопросов.

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает, что решить большинство вопросов по налоговому законодательству можно удаленно через онлайн-сервисы, размещенные на официальном сайте ФНС России, или позвонив по номеру телефона Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

Важно! Услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) предоставляется без ограничений в обычном режиме (лично или по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию»).