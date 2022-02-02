В Пензенской области и Мордовии вышел еженедельник «Комсомолки»

Начните с самого легкого – о рвущей рейтинги популярности в России украинской певице Светлане Лобода в материале Анны Велигжаниной «Лобода встречается с женатым украинским миллиардером». И разводиться он не собирается.

(Стр. 28);

И сразу – анекдот в тему.

Если женщина переспрашивает «что?» - это не потому, что она вас не услышала. Она просто дает вам шанс изменить то, что вы сказали.

(Стр. 31);

Любителям «Штабных игр» - на стр. 2-3 номера, где в материалах военного обозревателя «КП» Виктора Баранца «Какой будет война на Украине» и Павла Панаева «Зачем и кому это нужно?»много прогнозов. Есть на развороте и предсказания из-за океана.

Для их авторов и других западных стратегов, разогревающих тему, анекдот.

Мой лучший результат в беге на три километра – двести метров.

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