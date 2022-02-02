В Пензенской области перед судом предстанет 48-летний мужчина, утопивший сожительницу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Очередной конфликт произошел вечером 30 октября 2021 года в селе Берёзовка Колышлейского района. В ходе выяснения отношений она вновь решила уйти из дома. Ссора продолжилась около пруда недалеко от их дома.

Мужчина толкнул потерпевшую и она скатилась по склону в воду. Спустившись к ней, он, не давая возможности подняться, начал удерживать голову сожительницы под водой.

Согласно выводам судмедэкспертизы, потерпевшая скончалась от механической асфиксии при утоплении.

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследование уголовного дела по факту убийства женщины 1961 года рождения завершено.

В ходе следствия подозреваемый содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.