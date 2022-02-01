Марина Воробьева и Ольга Чистякова посетили беременных в «красной зоне»

фото предоставлено депутатом Законодательного Собрания Пензенской области Ольгой Чистяковой

Изолированное отделение на 20 коек в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко развёрнуто специально для будущих мам, кто в ожидании чуда заболел новой коронавирусной инфекцией. Однако ни одной будущей маме пока не потребовалась помощь в условиях реанимации.

«Среди заболевших подавляющее число тех, кто не сделал прививку. Теперь будущие мамы сожалеют об этом и планируют пройти вакцинацию, как только это станет возможным», - рассказала замминистра здравоохранения Марина Воробьева. По ее словам, лишь две беременные заболели, пройдя вакцинацию, вирус у них протекает в легкой форме.

В «красной зоне» Марину Воробьеву сопровождала глава пензенского отделения Союза женщин России, депутат Заксобрания Ольга Чистякова.

«Основная цель – посмотреть, в каких условиях находятся женщины, нужна ли им дополнительная помощь», - пояснила Ольга Александровна.

На последнем месяце беременности ковид подхватила многодетная мама из Тамалы. Радость материнства она планирует испытать уже в восьмой раз.

«Приехала рожать и обнаружила, что подхватила ковид», - поделилась своей историей женщина.

Еще одна заболевшая женщина 30 января родила третьего ребенка, девочку. Поначалу медики беспокоились о том, что младенец плохо набирает вес, но сейчас все наладилось.

Будущие мамы не устают благодарить медиков за помощь и внимательное отношение.

«Все женщины довольны медицинким обслуживанием и условиями содержания, на питание никто не жалуется – негатива не услышала ни от одной роженицы», - сделала вывод Ольга Чистякова. В «красной зоне» она провела более получаса, но даже этого времени хватило, чтобы защитные очки и маска оставили красные следы на лице.

«Наши медики каждый день совершают подвиг, работая в «красной зоне». От имени всех пензенских женщин выражаю им признательность за верность избранному делу, терпение и милосердие», - сказала общественница.

В перинатальном центре сейчас проходят лечение 13 женщин. Еще 7 – в областном центре специализированных видов медицинской помощи. В прошлую волну максимальное количество заболевших беременных не превысило 22. Пятая волна вывела на это количество в самом начале.

«Заболевание протекает легче, чем в прошлый раз, и мы надеемся, что осложнений беременности будет, конечно, меньше, - пояснила Марина Воробьева. - Те осложнения, которые мы видели в дельта-волну были страшны, вплоть до летальных исходов. Омикрон страшен своими масштабами: заболевают много людей, амбулаторному звену и коечному фонду приходится оперативно перестраиваться под такой массивный наплыв пациентов. Сложно с кадрами, потому что и доктора, и медсестры тоже заболевают. В целом система готова к новой волне: лекарства, кислород есть, потребность в транспорте закрыта. Нам помогают студенты, учащиеся, волонтеры, за что им большое спасибо».